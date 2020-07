Üllatust ei sündinud: Jürgen Klopp valiti Inglismaal aasta treeneriks

Liverpool kaotas lõppenud hooajal Premier League`is 38 vooru jooksul vaid kolm mängu ning kogus 99 punkti. Nende edu teise koha saanud tiitlikaitsja Manchester City ees oli lõpuks 18 silma.

Sky Sportsis Klopi võidu välja kuulutanud endine Manchester Unitedi boss Sir Alex Ferguson sõnas oma kõnes: "See auhind on auga välja teenitud. Sinu meeskonna mängu tase oli väljapaistev. Ma andestan sulle, et sa helistasid mulle kell pool neli öösel, et öelda, et võitsid Inglismaa meistritiitli. Aitäh sulle!"

Inglismaa esiliiga parimaks juhendajaks kuulutati Leeds Unitedi boss Marcelo Bielsa, kes viis kolmekordse Inglise meistri uueks hooajaks tagasi kõrgliigasse. Naiste Super League`i aasta treeneri auhinna pälvis tiitli võitnud Chelsea naiskonna juhendaja Emma Hayes.