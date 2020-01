Ülivõimsas hoos Liverpool kasvatas edumaa 16-punktiliseks

Wolverhampton suutis Jordan Hendersoni väravale vastata teise poolaja alguses Raul Jimenezi tabamusega, kuid kuus minutit enne lõpusireeni võttis Liverpool ikkagi oma, kui Roberto Firmino vormistas võiduvärava.

23-st liigamängust koguni 22 võitnud (!) Liverpool juhib nüüd ühe mängu enam pidanud tiitlikaitsja Manchester City ees 16 punktiga. Esinelikus on kindlalt ka Leicester City ja Chelsea.

Liverpool on võitnud Premier League`is juba 14 kohtumist järjest ning on kolmas Inglismaa klubi, kes on suutnud koduliigas kaotuseta püsida koguni 40 kohtumist järjepanu.

