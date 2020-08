Ülemineku saaga lõpp? Dortmundi direktori sõnul ei liitu Sancho sel suvel Unitediga

Manchester United tundub olevat jäänud hiljaks Sanchoga diili sõlmimisel, kui Inglismaa meeskond on proovinud teda enda ridadesse meelitada juba nädalaid. Old Traffordi klubi oli valmis maksma nooruki eest ligi 80 miljonit eurot, kuid Dortmund ei oleks leppinud vähemaga kui 100 miljonit.

20-aastane poolkaitsja asub hetkel oma meeskonnaga Šveitsis treeninglaagris, kus tema boss Michael Zorc andis pressikonverentsi. “Me kavatseme Sanchot sel hooajal hoida enda juurde, jutul lõpp,” ütles mees.

Lisaks avaldas Zorc, et inglase lepingut on vahepeal salaja muudetud. Nimelt oli eelneva info põhjal teada, et nendevaheline leping lõppeb kahe aasta pärast, kuid nüüd on sinna lisa-aasta sokutatud.

“Tuginedes Sancho sooritustele, otsustasime eelmisel suvel uuendada ta lepingut. Ta on meiega seotud 2023. aastani,” avaldas boss.

Endine Manchester City kasvandik Sancho siirdus 17-aastasena Saksamaale ligi 8 miljoni euro eest.