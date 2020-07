Üks Liverpooli tiitlivõidu arhitekte lahkub klubist

Lisaks 30-aastase vaheaja järel võidetud Inglismaa meistritiitlile pälvis FC Liverpool Moore`i juhtimise all UEFA Meistrite liiga ja FIFA klubide MMi võidukarika.

"See on olnud fenomenaalne saavutus peatreeneri, mängijate ja tehnilise personali poolt. Need ilusad mälestused jäävad mind alati saatma," teatas Moore, vahendab BBC Sport.

"Naasin Liverpooli 2017. aastal, olles enne seda üle 30 aasta USA-s, ning see on olnud unustamatu kogemus," lisas Moore, kes tegi endale Ameerikas nime videomängutööstuse ikoonina. Ta töötas seal firmades Sega, Microsoft, EA (Electronic Arts) ja Reebok.

Moore`i ameti võtab üle Billy Hogan, kes töötas siiani klubi kommertsjuhina.