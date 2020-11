TV3 VIDEO | "Absurd!" "Ajaloo halvim otsus!" Inglismaa jalgpallis lahvatas suluseisuskandaal

Laupäevases kohtumises Crystal Palace'i vastu 16. minutil 1:1 viigiväravat tähistanud Bamford haaras pärast VAR-i otsust peast kinni - kuidas see võimalik on? 27-aastane inglane oli videokohtunike arvates suluseisus, kuigi suurem osa tema kehast oli Crystal Palace'i kaitsjatest tagapool. Küll oli tema käsi ette sirutatud.

BBC kogus kokku erinevate asjatundjate reaktsioonid tühistatud väravale.

Jermaine Jenas, endine Tottenhami poolkaitsja: "Täiesti vastik, et Bamfordilt värav ära võeti. Ta sai karistada oma pikkade käte ja selle eest, et ta näitas, kuhu ta söötu ootab. See on täiesti naeruväärne, jalgpallis on mõistus praegu täiesti ära kadunud. Pole kahtlustki, et see värav oleks mängu käiku mõjutanud."

Gary Lineker, Inglismaa jalgpallikoondise legend: "Absurd. Järjekordne naeruväärne suluseis, mille VAR leiutas. Vihkan, kuidas VAR-i kasutatakse."

Robbie Savage: endine Walesi koondislane: "See on kõige halvem otsus, mida kunagi näinud olen. See on jalgpalli ajaloo kõige hullem otsus."

Patrick Bamford peale mängu: "Ma ei saa sellest reeglist aru. Käega ei saa ju väravat lüüa. Minuga juhtus see täna, aga ka teised mängijad on selle tõttu mitmel korral kannatanud. See rikub jalgpalli ära. Tahame väravaid näha. Lollus, et sellise asja tõttu värav ära võetakse. Isegi peakohtunik ei saanud aru, miks selline otsus tehti. Kui mängijad ja kohtunikud ei saa aru, kas see on siis mõistlik?"

Põhjus, miks VAR Bamfordi värava tühistas, on käega mängu reeglite muutmine. Premier League'is jõustus see enne tänavust hooaega. Nüüdsest arvestatakse suluseisu määramisel senisest enam käte asendit, sest käe õlavart loetakse keha osaks. Sellega on lubatud palli puutuda ja seega ka väravat lüüa. Stoppkaadrist on näha, et Bamfordi õlavars on tõepoolest mõne sentimeetri võrra Crystal Palace'i kaitsjatest eespool.

Leeds kaotas kohtumise 1:4, ainsana tegi Leedi poolelt 27. minutil määrustepäraselt skoori just Bamford.