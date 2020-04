TV3 Sport toob uuesti ekraanile mängu, milles Ragnar Klavan võiduvärava lõi

Seda intrigeerivat mängu näeb sel laupäeval kell 21.30 TV3 Sport kanalil ja veebis Go3.tv platvormil. Ülekannet kommenteerib Taavi Pailk.

Liverpool võitis kohtumise 2:1. Esimese värava tabas Sadio Mane, kes mängib klubis siiani.

Lisaks Manele esindasid tol hooajal Liverpooli teisedki kuulsad jalgpallurid - Adam Lallana, Alex Ohlade-Chamberlain, Emre Can, Dejan Lovren, Georginio Wijnaldum.

Klavan mängis Liverpoolis kaks hooaega 2016-2018. Mõlemal aastal võttis klubi Inglise kõrgliigas neljanda koha ja sai kutse UEFA Meistrite Liigasse. Selles eliitliigas jõudis Liverpool koos Klavaniga 2018. aasta finaali. Seal pidid nad tunnistama Real Madridi paremust.

Inglise kõrgliiga 2016/2017 hooajal mängis Klavan kahekümnes ja järgmisel hooajal üheksateistkümnes mängus. Koroonaviirusele eelnenud hoajal mängis ta Itaalia tugevaimasse liigasse, Seria A-sse kuuluvas Cagliari klubis.

Ragnar Klavan on mänginud Eesti koondises 2003. aastast. Ta on seal teinud kaasa muljetavaldavad 127 mängu. Varem on ta ka tulnud Eesti meistriks FC Flora koosseisus. Teda on valitud Eesti parimaks jalgpalluriks seitsmel korral (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

