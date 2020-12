Tuline lõpplahendus: Liverpool alistas 90. minuti väravast Tottenhami

Liverpool asus juhtima 26. minutil Mohamed Salah tabamusest. Juba 33. minutil jõudis Tottenham tänu Heung-Min Son'i väravale aga viigini.

Teisel poolajal oli Tottenhamil mitmeid häid võimalusi juhtima minna, kuid omad teravused olid ka Liverpoolil. Nii kolksusid mõlemal poolel ka väravaraamid.

Lõpplahendus saabus alles 90. minutil. Andy Robertsoni nurgalöögi järel sai peaga löögile Liverpooli tipuründaja Roberto Firmino, kes palli võimsalt ristnurka saatis. 2:1 võit tiitlikaitsjale.

Tabeli tippu kuuluvatest meeskondadest kohtusid omavahel ka Everton ja Leicester City. Everton võttis võõrsil 2:0 võidu. Skoori tegid Richarlison ja Mason Holgate.

Liverpool on turniiritabelis nüüd 28 punktiga ainuliidriks. Tottenham on 25 silmaga teine. Kolmas on Southampton 24-ga. Nemad leppisid kolmapäeval 1:1 viigiga Londoni Arsenali vastu.

Neljandat positsiooni hoiab Leicester 24-ga ja viiendat Everton 23-ga.Suurklubidest on Londoni Chelsea 22-ga kuues, Manchester City 20-ga kaheksas ning Manchester United 20-ga üheksas. ManCity'l on võrreldes konkurentidega üks ning ManUnitedil kaks mängu vähem peetud.

Premier League kolmapäevased mängud:



Londoni Arsenal – Southampton 1:1

Leedus United – Newcastle United 5:2

Leicester City – Everton 0:2

Fulham – Brighton & Hove Albion 0:0

West Ham United – Crystal Palace 1:1

Liverpool – Tottenham 2:1

