Treenimisest keeldunud tippjalgpallur langes kriitikarahe alla: inimesed soovisid, et mu viiekuune poeg nakatuks koroonasse

Eelmise nädala alguses alustasid Premier League'i klubid ühistreeningutega. Tipuründaja Deeney teatas, et tema koheselt klubi treeningutega liikuda ei kavatse, sest muretseb oma poja tervise pärast. Deeney sõnul kannatab tema viiekuune poeg hingamisraskuste all ning ta ei soovinud riskida nakatumisega, et oma poja tervist rohkem ohtu seada.

Premier League'i klubide seas alustati koos ühistreeningutega algusega ka laustestimisega. Esimese testivooru käigus tuvastati kuus koroonaviirusesse nakatunut, kellest kolm olid just Watfordi liikmed.

"Nägin kommentaare, mis olid suunatud minu poja pihta. Inimesed soovisid, et ta nakatuks koroonaviirusesse," avaldas Deeney CNN-ile antud intervjuus. "See on minu jaoks väga raske. Kui neile ka vastata, siis nad saavad ainult indu juurde ja jätkavad sellist käitumist."

Deeney sõnul pole ta ainus Inglismaa tippjalgpallur, kes kriitikarahe alla sattunud. "Praegusel ajastul räägivad kõik vaimsest tervisest ning inimesi õhutatakse ühe julgemalt oma mõtetest rääkima. Mina ja Danny Rose (Tottenham Hotspuri vasakkaitsja - toim) tegimegi seda ja meid lihtsalt hävitati selle eest."