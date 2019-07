Tottenhami loots avaldas, et mängijate ostmine ja müümine käib üle tema pea

Inglise meedias leidis laia kõlapinda argentiinlase avaldus pärast Münchenis saavutatud sõprusmängu 1:0 võitu Madridi Reali üle.

"Ma ei tea oma mängijate olukorra kohta midagi," tunnistas Pochettino, kes sai oma lepingusse "mänedžeri" ametinimetuse 2016. aastal.

"Leppisime kokku, et see oleks hea mulle, klubile ja kõigile," ütles ta toona. "On tõsi, et "mänedžer" on sõna, mis tähendab midagi muud kui peatreener. Võibolla ma olin mänedžer juba esimesest päevast peale, kui ma siia saabusin ning võibolla see kirjeldabki mu tööd paremini."

2018. aasta mais sõlmis Pochettino Tottenhamiga uue viieaastase lepingu ning vedas meeskonna Meistrite liigas finaali ja Premier League'is neljandale kohale.

Pochettino tegelik vastutus tuli ilmsiks, kui temalt küsiti eile kaitsja Danny Rose'i tuleviku kohta. "Ma ainult treenin neid ja üritan neist parima välja võtta. Müük, ostmine, lepingute sõlmimine ja nende mitte sõlmimine - ma arvan, et see ei ole minu, vaid klubi ja (juhatuse esimehe) Daniel Levy kätes," sõnas Pochettino. "Klubi peab muutma mu tiitlit ja töökirjeldust. Loomulikult olen ma boss otsustamaks mängustrateegia üle, aga teiste valdkondade kohta ma ei tea. Täna ma tunnen, et olen lihtsalt treener."

Tottenham purustas sel kuul oma klubi ajaloo üleminekute rekordi, otses Lyonist 71 miljoni euro eest 22-aastase prantslasest poolkaitsja Tanguy Ndombele.

Rose'i küsimus kerkis üles, kuna ta jättis Tottenhami hiljutise Aasia turnee vahele, aga oli eile Reali vastu tagasi rivis. Aasiasse ei võetud Rose'i kaasa põhjendusega, et mängija tahab maad kuulata teiste klubide juures. Kuidas tal need otsingud ja/või läbirääkimised läksid, ongi praegu selgusetu.

*Inglise keeles tähendabki manager üldjuhul peatreenerit.