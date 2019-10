Tottenhami legend: Pochettinot ei vallandata Spursist mitte kunagi

Tottenham jäi eelmise nädala keskel Meistrite liigas Müncheni Bayernile alla koguni 2:7 ning langes nädalavahetusel saadud 0:3 kaotusega Brightonile Inglismaa meistriliigas 9. kohale. Vahe liider Liverpooliga on kaheksa vooru järel juba 13 punkti.

Blackburn Roversiga Inglismaa meistriks tulnud Sherwood, kes juhendas Tottenhami hooajal 2013/14, on kindel, et Tottenhami juhatuse esimees Daniel Levy ei kavatse Pochettinot vallandada.

"Daniel Levy on üks nutikamaid mehi jalgpallis. Kas te tõesti arvate, et tal on mõttes Mauricio Pochettino vallandada?" sõnas Sherwood esmaspäeval talkSPORTile. "Pole mitte mingit võimalust, et ta vallandataks. Mitte lähema miljoni aasta jooksul."

"Ma tõesti arvan, et Mauricio on õige mees selle töö jaoks. Ma ei tahaks teda lahkumas näha. Ma armastan seda kutti ja seda klubi. Tottenhamis on kõik hästi. Alles eile nägin meie uhkel staadionil esimest NFLi mängu ja see oli fantastiline. Tottenhami klubi jaoks läheb kõik briljantselt, lihtsalt neist võõrsilmängude kaotustest tuleb lahti saada. Kõigil klubidel tuleb madalseise ette," lisas Sherwood optimistlikult.