Tottenhami keskkaitsja on siirdumas Itaaliasse

Itaalia väljaande Calciomercato teatel on Belgia koondislasest huvitatud nii AS Roma, Milano Inter kui Napoli. Konkreetse pakkumise on teinud juba AS Roma.

32-aastane Vertonghen liitus Tottenhamiga kaheksa hooaega tagasi Amsterdami Ajaxist.

Lisaks Vertonghenile saab sel suvel Tottenhamis leping läbi hollandlasest väravavahil Michel Vormil ja noorel Inglise keskkaitsjal Japhet Tangangal.