Tottenhami jalgpalluri venna tapnud mees andis end politseile üles

26-aastane Christopher Aurieri tulistati kõhtu ööl vastu pühapäeva Toulouse'is ühe kohaliku ööklubi ees. Aurier suri vigastustesse haiglas.

Prantsusmaal tugevuselt viiendas jalgpalliliigas mänginud Aurieri tapja põgenes esialgu sündmuskohalt.Väljaande L'Equipe teatel ilmus mees aga ise vähem kui 48 tundi hiljem Toulouse'i politseijaoskonda ning tunnistas tapmise üles. Juhtunu täpsemad asjaolud on veel väljaselgitamisel.

Varalahkunud Christopher Aurier oli ise varasemalt politseile tuttav. 2017. aastal vahistati ta koos teise mehega kahtlustatuna prostituudi röövimises. Väidetavalt olid nad võltsrelva ning pisargaasi abil varastanud naiselt telefoni ja rahakoti.

Christopheri venna Serge Aurieri koduklubi Tottenham naaseb väljakule juba täna õhtul, kui Tottenham kohtub Newcastle Unitediga. Elevandiluuranniku koondislase leivaisa on andnud Aurierile loa minna Prantsusmaale pere juurde. Seega on tõenäoline, et Aurieri tänavusel hooajal rohkem Tottenhami särgis mängimas ei näe.