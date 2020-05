Tottenhami jalgpallitäht: oleks julm, kui Liverpool tiitlist ilma jääks

"Me oleme praegu olukorras, kus kõik tahavad, et hooaeg saaks lõpplahenduse ikkagi väljaku peal," rääkis kogenud puurilukk prantslaste väljaandele L'Equipe.

Premier League'is on sõltuvalt klubist jäänud hooaja lõpuni 9-10 mängu. Meistriliiga kindel liider on FC Liverpool, kes hoiab koguni 25-punktilist edu lähima jälitaja Manchester City ees. Neid lahutab tiitlist vaid kaks võitu.

"Oleks kohutav, kui kõik saaks üheksa vooru enne lõppu otsa," jätkas Lloris. "Eriti julm oleks see Liverpooli jaoks, arvestades nende edu. Nad on peaaegu meistrid. Kõigile tunduks see pooleli jäänud tööna. Keegi ei taha, et hooaeg enneagselt lõpetatakse."

Premier League'i juhid pidasid meeskondadega möödunud reedel videokonverentsi, kus ei võetud vastu ühtegi otsust hooaja jätkamise ega lõpetamise osas. Ainsana määrati kindlaks, et juhul, kui hooaeg jätkub, siis neutraalsetel platsidel. Alles jäänud kohtumised toimuksid maksimaalselt kümnel erineval väljal.