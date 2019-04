Tottenham teenis uuel staadionil esimese kaotuse

West Hamile tõi võidu Michail Antonio tabamus 67. minutil. Inglismaa jalgpallimeistrivõistlustel kohta esinelikus püüdev Tottenham valmistub samal ajal juba ka Meistrite liiga poolfinaaliks.

Juba teisipäeval tuleb Tottenhamile külla Amsterdami Ajax.

Vaatamata kaotusele hoiab Tottenham Inglismaa kõrgliigas jätkuval kolmandat positsiooni. Tottenham on suutnud oma kohta hoida paljuski tänu sellele, et järjepanu on punkte kaotanud ka Londoni Chelsea, Londoni Arsenal ning Manchester United.