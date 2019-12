Tottenham sai Chelseaga mängu eel hea uudise

30-aastane kogenud Belgia keskkaitsja, kelle leping oli tänavuse hooajaga lõppemas, otsustas klubiga koostööd pikendada aastani 2023. Kindla kaitsemehe kindlustamine järgmisteks aastateks on hea uudis klubi fännidele, sest praeguse seisuga on käimasoleva hooaja lõpuks lepinguta jäämas klubi teine belglasest keskkaitsja, Jan Verthongen.

"Ma ei saaks olla õnnelikum. Mul on au, et saan edasi mängida sellise klubi eest," teatas mängumees pressiteate vahendusel.

2015. aastal Madridi Atleticost Tottenhami siirdunud Alderweireld on tänavu Premier League'is teinud kaasa 16-s kohtumises. Kokku on tema arvele aastate jooksul kogunud 181 mängu Inglismaa klubi särgis ning ühtlasi kuus tabamust.

Tottenhami jaoks jätkub hooaeg pühapäeval, kui vastamisi minnakse linnarivaali Londoni Chelseaga.