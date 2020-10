Tottenham sai Burnley üle napi võidu, duo Kane-Son tegi seda jälle!

Mängu ainsa värava lõi 76. minutil Son Heung-Min, kes lõi peaga võrku nurgalöögist talle Harry Kane'ilt sama kehaosaga edasi suunatud palli.

Need kaks meest on nüüd Premier League'is kombineerinud kahe peale 29 väravat, jäädes selle näitaja poolest alla vaid kunagisele Chelsea duole Didier Drogba - Frank Lampard (36 väravat). Kane on otseselt olnud osaline sel hooajal juba 13 väravas (5 väravat, 8 väravasöötu), Sonile oli see hooaja kaheksas tabamus.

Päeva esimeses kohtumises tegid Brighton ja West Bromwich esimese kodustaadionil 1:1 viigi. 40. minutil lõi omavärava West Bromwichi poolkaitsja Jake Livermore, 83. minutil näitas karistusalas klassi Karlan Ahearne-Grant.

Tabeliseis:



Standings provided by SofaScore LiveScore