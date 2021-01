Tottenham pääses Inglismaa liigakarika finaali

Tottenhami viis juhtima Moussa Sissoko, kes suunas 12. minutil palli peaga väravasse pärast Sergio Reguiloni täpset tsenderdust. Teise poolaja keskel vormistas kontrarünnakul kodumeeskonna võidu Lõuna-Korea koondise ründetäht Son Heung-Min, kes pääses Tanguy Ndombele söödu järel väravavahiga silmitsi.

Ka Brentford, kes on hetkel esiliigas neljandal kohal, lõi teisel poolajal värava, kuid Ivan Toney tabamust ei loetud suluseisu tõttu.

Viimased kuus minutit mängis külalismeeskond vähemuses, sest Joshua Da Silva sai punase kaardi.

Homme selgitavad teise finalisti oodatud derbimängus Manchester United ja Manchester City.

Kui varem on Inglise liigakarikal peetud kaks poolfinaalmängu, siis tänavu selguvad koroonakriisi tõttu finalistid ühe kohtumisega.

Tottenhami viimane tiitlivõit pärineb 2008. aastast, mil võideti just liigakarikas. Mourinho on võitnud selle sarja neljal korral ning on kolmas peatreener, kes on jõudnud Inglise liigakarika finaali kolme erineva klubiga.

Tänavune finaal peetakse 25. aprillil Wembley staadionil.