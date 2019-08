Tottenham määras oma staarmängijale hinna

Kuigi Premier League`i klubide jaoks on suvine üleminekuaken juba sulgunud, saavad Euroopa klubid kuni septembri alguseni Inglismaalt mängijaid osta.

Erikseni leping Tottenhamiga saab läbi järgmisel suvel ning väidetavalt ei taha 27-aastane taanlane uut kontrahti sõlmida, kirjutab Daily Mail. Põhja-Londoni klubi on otsustanud, et ei loovuta Erikseni odavalt, kuid samas üritavad nad iga hinna eest vältida olukorda, et taanlane saaks järgmisel suvel lahkuda tasuta.

Tottenhami juhatuse esimees Daniel Levy on seetõttu teinud otsuse, et Erikssen võib järgmise üheksa päeva jooksul klubist lahkuda, kui tema eest makstakse vähemalt 50 miljonit naela. Taanlase vastu on suvel suurt huvi ilmutanud nii Madridi Real, Madridi Atletico kui Torino Juventus.

Eriksen liitus Tottenhamiga 2013. aastal Amsterdami Ajaxist 11 miljoni naela eest ning on siiani pidanud Inglismaal 277 mängu ja löönud 66 väravat.