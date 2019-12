Tottenham leppis tabeli viimase vastu viigiga, Leicester City teenis võidu

Mario Vrančic viis 18. minutil kodumeeskonna juhtima. Tabloole tõi viiginumbrid Christian Eriksen, kui ta oli täpne 55. minutil. Serge Aurieri 61. minuti omavärav viis taas Norwichi juhtima, kuid lõppskoori vormistas Harry Kane'i täpne penalti 83. minutil.

Samal ajal teenis võidu tabelis teisel kohal olev Leicester City, kes seljatas 2:1 Burnley.

Turniiritabeli kindel liider on jätkuvalt Liverpool 52 punktiga. Kaks kohtumist rohkem pidanud Leicester City on 42 silmaga teine. Kolmas on Manchester City 38-ga. Neil on võrreldes Liverpooliga üks mäng rohkem peetud.

Esinelikusse tõusmise eest võitlev Tottenham on 30 punktiga viies. Nende sihiks on neljandal positsioonil olev Londoni Chelsea, kellel on koos 32 punkti. Chelseal on aga üks matš vähem peetud.

