Tottenham jätkab eurosarja kursil, Leicesteri Meistrite liiga unistus sai kannatada

Brendan Rogersi juhitud Leicester on püsinud liiga tipus suurema osa hooajast, kuid nende tänane karm kaotus võis olla pöördepunkt nende Meistrite liigasse minekule.

“Rebased” lõpetavad oma hooaja järgmisel pühapäeval võõrsilmänguga viiendal positsioonil paikneva Manchester Unitedi vastu. Kui “punased kuradid” võidavad kolmapäeval West Hami ning viigistavad seejärel Leicesteriga, siirdub Meistrite liigasse just Unitedi meeskond.

James Justini omavärav ja Harry Kane´i kaks väravat viisid täna Spursi võiduni. Leicesteril oli küll võimalusi, kuid võidumeeskonna väravavaht Hugo Lloris tõestas oma väärtust ning tõrjus kõik vastaste üritused.

Mourinho hoolealused liikusid Inglismaa jalgpalli kõrgliiga Premier League ´i kuuendale positsioonile. Seitsmendal kohal on hetkel Wolves, kes on kahe punktiga Tottenhamist maas, kuid neil on ka üks mäng vähem peetud.

Standings provided by SofaScore LiveScore