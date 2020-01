Tottenham Hotspuri tabas valus tagasilöök

Inglasest ründetäht tegi vasaku jala hüppeliigesele liiga 1. jaanuaril toimunud kohtumises Southamptoni vastu, mille Tottenham 0:1 kaotas. Kane vahetati koheselt ka pingile.

Reedel avaldas klubi pressiteate, kus seisis, et Kane vigastas põlvekõõlust ning uuringud jätkuvad, et selgitada välja vigastuse tõsidus. Veel pole selgunud, kui pikalt ründaja väljakult eemale jääb, kuid tõenäoliselt mitmeks nädalaks.

"Minu sisetunne ütleb, et tulevad pigem halvad kui head uudised, arvestades, kuidas Kane väljakult lahkus," kommenteeris olukorda Tottenhami peatreener Jose Mourinho. "Ta sai kahe sekundiga aru, kui tõsine see situatsioon on."

Kane on tänavu kõikide sarjade peale saanud Londoni klubi särgis kirja 25 kohtumist, 17 väravat ja 2 tulemuslikku söötu.