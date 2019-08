Tottenham Hotspuri põhimees sai viimases kontrollmängus vigastada

"Mõistagi oleme mures. Ta (Alli) on veel nii noor, aga tal on olnud viimastel aastatel nii palju vigastusi," sõnas Tottenhami peatreener Mauricio Pochettino, vahendab ESPN.

"Siiski arvame, et see on hetkel pisivigastus, millest taastumine võtab vaid paar nädalat," lisas peatreener.

23-aastane Alli on ka varem sarnase reievigastusega väljas olnud.

Järgmisel laupäeval Aston Villa vastu hooaega alustaval Tottenhamil ravivad hetkel vigastusi ka kaitsemängijad Ben Davies, Serge Aurier ja Juan Foyth.

Tottenham kaotas tänase kontrollmängu Interile 1:1 lõppenud normaalaja järel penaltiseerias 3:4.