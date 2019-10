Tottenham Hotspur üritab Liverpooli "kindlust" rünnata

See väljakutse ei saa Tottenham Hotspuri jaoks lihtne olema, sest Liverpool on näidanud väga head minekut. Jürgen Kloppi meeskond juhib edetabelit 25 punktiga. Kuuepunktise vahega on teisel kohal Manchester City.

Enne eelmise nädala rahulikku 1:1 viiki Manchester Cityga oli Liverpool võitnud kaheksa mängu järjest.

Tottenham Hotspuril on õnnestunud koguda vaid 12 punkti ning seetõttu leiame nad tabeli seitsmendalt kohalt. Sama punktiskooriga on veel neli meeskonda – kohtadel kaheksa kuni 11. Londoni tiim pole sel hooajal veel kordagi võõrsil võitnud – kaks kaotust ja kaks viiki.

Viimane kord võitis Hotspur Anfieldi staadionil Liverpooli mais 2011. Järgnenud 15 kohtumisest erinevate võistluste raames võitis Londoni tiim võõrsil ainult ühe korra. Liverpool võitis 10 korral, neljal korral jäädi viiki.

Liverpool alistas Tottenham Hotspursi eelmisel hooajal kõrgliigas kahel korral 2:1. Nad kohtusid ka Meistrite liiga finaalis, kus Liverpool võitis 2:0.

Kokku on nende klubide vahel Inglise kõrgliigas olnud 54 lahingut. Liverpool on võitnud 25 korral, Tottenham 14 korral ja 15 matši lõppesid “sõbraliku viigiga”.

Kogu klubi ajaloo vältel on Liverpool Tottenham Hotspursi võitnud 83, kaotanud 48 ja viiki on jäädud 42 korda.

Hotspur peab silma peal hoidma superstaar Mohamed Salahil. Egiptlane on kaheksa duelli jooksul neile löönud 6 väravat. Samas on Londoni klubi liider Harry Kane “Liverpooli spetsialist” ning on viimase üheksa Liverpooli matši arvestuses tabanud viis väravat.

Mõlemad tiimid võitsid sel nädalal Meistrite liiga matši. Liverpool alistas 4:1 Genki tiimi ja Hotspur tegi 5:0 tuule alla Belgrade Crvena Zvezdale.