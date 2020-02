Tottenham Hotspur kaotas juba teise ründetähe

27-aastasel Lõuna-Korea koondislasel tuvastati paremas käes luumurd. Operatsiooni vajav Son jääb tõenäoliselt nädalateks palliplatsilt eemale.

Heung-min Son on juba teine Tottenhami tähtmängija, kes tänavu tõsiselt end vigastanud. Jaanuaris vigastas hüppeliigest Harry Kane, kes parimal juhul võib platsile naasta alles maikuus.

Kane'i puudumisel on Son kerkinud klubi suurimaks väravalööjaks. Viimase viie kohtumisega on mängumehel kirjas kuus tabamust, millest kaks tulid just pühapäevases matšis Aston Villa vastu. Just Soni neljanda lisaminuti värav tõi Tottenhamile 3:2 võidu.