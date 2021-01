Tottenham ei lasknud end karikasarjas üllatada

Koduväljakul mänginud Wycombe pääses küll 25. minutil Fred Onyedinma väravast juhtima ja võitis avapoolaja, kuid kohe teise mängupoole avaminutitel Gareth Bale viigistas. Kohtumise saatuse otsustas Tottenham mängu lõpus, kui löödi veel kolm väravat.

Mourinho saatis teise poolaja keskel 1:1 viigiseisul platsile oma raskekahurväe - Harry Kane`i, Son Heung-Mini, Pierre-Emile Hojbjergi ja Tanguy Ndombele - ning see tõi kohtumise lõpus ka edu. Esmalt lõi Harry Winks 2:1 ning seejärel vormistas Ndombele kahe tabamusega lõppseisu. Resultatiivse söödu said kirja nii Heung-Min kui Hojbjerg.

Kaheksandikfinaalis läheb Tottenham võõrsil vastamisi FC Evertoniga. Liverpooli konkurentsist kukutanud Manchester United kohtub pääsu eest veerandfinaali West Ham Unitediga ning Manchester City Swansea Cityga. Teistest kõrgliiga tippmeeskondadest ootab Chelseat kohtumine Barnsleyga ja Leicester Cityt vastasseis Brightoniga.

Ndombele esimene tabamus:

Ndombele gets his first #EmiratesFACup goal 🤩 pic.twitter.com/fXs5m3ssrs — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 25, 2021