Tipptreener hakkas pandeemia ajal puu- ja köögiviljade kulleriks

Täpsemalt vedas 56-aastane šotlane nelja päeva jooksul laiali puu- ja köögivilju.

"Nägin ühel aknal kirja, et vajatakse autojuhte. Et mu naine oli sel ajal eemal ja olin üksi, otsustasin vabatahtlikuks hakata. Kastid olid ilusaid vilju täis," rääkis Moyes väljaandele The Guardian.

"Kaks sõpra hakkasid mu üle ilkuma ja küsisid kogu aeg, kas ma olen juba kastid inimestele kohale toimetanud. Lõpuks viisin isegi neile kaks kasti. See oli lõbus kogemus. Sain isegi jootraha! Kast maksis 16 naela ja 80 penni, aga üks tore vanem daam andis mulle 20-naelase ja ütles, et jäta vahetusraha endale," meenutas ta.

Moyes on varem juhendanud teistest klubidest ka Evertoni, Manchester Unitedit ja Sunderlandi.