Tippkohtunik meenutas koostööd ebameeldivate jalgpalluritega: ta pigistas enne kohtumist minu mune

Craig Bellamy

"Teadsin, et minu suhe temaga on keeruline, kui ta Etihadi (Manchester City kodustaadion - toim) tunnelis minu mune pigistas. See oli ilmselt nali ja vähemalt niimoodi ma proovisin sellesse suhtuda, kuid teatud ajalugu meie vahel oli," rääkis Clattenburg.

"Asi oli ilmselt 2009. aasta detsembris, kui ta mängis City särgis Boltoni vastu ja ma Bellamy väljakult ära saatsin. Ma näitasin talle kollast kaarti, ehkki oleksin võinud anda ka punase, sest ta rääkis ropult. Peagi näitasin talle taas kollast sukeldumise eest. Kordus aga näitas, et tegu oli hoopis penaltiga ja ma eksisin. Bellamy läks hulluks."

"Bellamy oli paljude kohtunike jaoks õudusunenägu. Ta tuli tihti sulle väga lähedale, vehkis kätega ja pani sind pidevalt proovile. Ta rääkis väga ülbelt, oli lihtsalt ebaviisakas."

Craig Bellamy Anna Gowthorpe/PA Wire/Press Association Images

Roy Keane

"Töötasin temaga 2018. aasta MM-i ajal koos televisioonis ning siis oli ta džentelmen ja väga meeldiv inimene. See näitab, et mängijad võivad väljakult eemal olla hoopis teistsugusemad."

"Keane'i ei saanud väljakul usaldada. Kunagi ei teadnud, kas ta plahvatab ja teeb midagi koledat. Kunagi tegi ta ühe karmi vea Alf-Inge Haalandi vastu, mis oli häbiväärne ja selgelt meelega tehtud. Ta tahtis alati välja paista kõva mehena, kuid see võib kohtunikele probleeme põhjustada."

Roy Keane CROFT MALCOLM CROFT/PA

Jens Lehmann

"Ta oli lihtsalt väga tüütu mängija, kes kunagi ei peatunud," jätkas britt. "Lehmann oli üks neist masendavatest meestest, kes vingus kõige üle. Pall oli ümmargune, ta virises, kui pall oli valge, siis ta ikka virises."

"Sakslane oli suurepärane väravavaht, aga kogu virisemine oli tema nõrkuseks ja vastased tundsid seda. Nad astusid nurgalöökide ajal tema varvaste peale. Mängijad provotseerisid teda ja tal ilmselt vedas, et ta nii vähe punaseid kaarte teenis. Ta tegi alati väikseid asju, mis tegid mängu vilistamise keeruliseks. Ma ei nautinud temaga koos töötamist."

Jens Lehmann Jan Huebner/Voigt via www.imago-images.de

Pepe

"Kõik küsivad minult 2016. aasta Meistrite Liiga finaali kohta, kui ma keelega näitasin talle, kui ta maal lamas ja näitles. Mõtlesin oma peas, et kui pehme saab üks suur mees olla," tunnistas Clattenburg. "Pepe tegi seda toonases kohtumises Madridi Atletico vastu kahel korral, proovides vastast platsilt ära saada. Mõni teine kohtunik oleks ehk õnge läinud, aga ma olin oma kodutöö ära teinud."