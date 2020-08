Tingimisi vanglakaristuse saanud Maguire jääb Manchester Unitedi kapteniks

Manchester United tegi pärast eilset kohtuotsust pressiavalduse, kus märgiti, et Maquire jätkab oma õiguste eest seismist, kaebab otsuse edasi ja kinnitab tungivalt, et on süütu.

Inglismaa meedia on teinud selle pressiteate põhjal järelduse, et United on asunud tugevalt Maquire`i selja taha ja on juba otsustanud inglasele kaptenipaela alles jätta.

Maquire nimetati Unitedi kapteniks tänavu jaanuaris, kui senine kapten Ashley Young siirdus Milano Interisse.

Kreeka kohtu eilses otsuses seisab, et Maquire mõisteti süüdi korduvas kehavigastuste tekitamises, altkäemaksu andmise katses ning avaliku sektori töötajate vastu suunatud vägivallas ja solvamises.