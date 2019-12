Tiitliheitlus läbi? Pidurdamatu Liverpool lõi lähimale jälitajale neli vastuseta väravat

Liverpool alustas võõrsil kohtumist kohe teravalt ning juba esimestel minutitel oli külalistel mitu head võimalust juhtima minna. Lõpuks jõudis punasärkidest sihile Roberto Firmino 31. minutil.

Liverpooli üheväravaline edu püsis pikalt, aga teise poolaja keskel hakkasid ka Leicesteril ohtlikumad momendid tekkima. Siiski külalised lõpuks võõrustajatele suurt sõnaõigust ei jätnud. 71. minutil realiseeris penalti James Milner, kolm minutit hiljem oli taas täpne Firmino. 4:0 lõppseisu vormistas 21-aastane Trent Alexander-Arnold, kelle arvele jäi ka kaks resultatiivset söötu.

Juba hooaja 17. võidu saanud Liverpool on tänavu kaotanud punkte vaid ühes mängus, kui oktoobris tehti 1:1 viik Manchester Unitediga. Edu teisel kohal oleva Leicesteri ees on 13 silma, kusjuures punasärkidel on veel üks mäng ka varuks. Kolmandat kohta hoiab tabelis Manchester City.

