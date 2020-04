Tiimikaaslane Ibrahimovicist: kui oled temaga koos ja kaotad, oled surnud

"Ta oli hullumeelne, aga just see, mida riietusruumis vajasime," tõdes 24-aastane inglane. "Ibrahimovic on uskumatu mängija. Ehkki ta oli pisut vanemaks jäänud, oli ta jätkuvalt suurepärane jalgpallur."

"Riietusruumis meeldis talle palju nalja teha, kuid kui asi oli tõsine, siis ta pani oma sõna maksma. Ibrahimovic on sündinud võitja," jätkas Shaw. "Isegi treeningkohtumistes, kui sa ei võitnud ja olid temaga samas tiimis, tahtis ta sind tappa. Ta sai kõigist maksimumi kätte, sest keegi ei saanud viilida. Kui oled tema tiimis ja kaotad, oled surnud. Usun, et ta meeldis kõigile ning sellest on väga kahju, et ta raske vigastuse sai."

2016. aastal Unitediga liitunud 38-aastane Ibrahimovic vigastas raskelt põlve 2017. aasta aprillikuus. Platsile naases rootslane alles sama aasta novembris. Teist hooaega ründaja siiski Unitedis lõpuni ei veetnud, kui tunamullu märtsis siirdus ta MLS-i Los Angeles Galaxy ridadesse. Unitedi särgis jäi tema arvele 53 kohtumisega 29 väravat ning säravamateks hetkedeks jäid Euroopa Liiga ja Inglismaa liigakarika tiitlid.