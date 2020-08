The Telegraph avalikustas, kui palju peaks Manchester City Messi eest välja käima

Kuigi 23-aastase Messi lepingus fikseeritud väljaostusumma on koguni 700 miljonit eurot, olevat Barcelona valmis argentiinlase sel suvel 225 miljoni euro eest loovutama.

Cityl läheks aga Messi palkamine kokkuvõttes maksma lausa 560 miljonit eurot, sest argentiinlane tahab kolme hooaja pikkuse lepingu eest teenida kokku 335 miljonit eurot.

Kuuel korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud Messi leping Barcelonaga kehtib 2021. aasta 30. juunini.

Kes suudaks veel Messit palgata?

Praegu on meedias peamiselt nelja klubi nimi: Manchester City, Milano Inter, PSG ja Manchester United. Soosikuks peetakse aga ManCityt, kelle juhtkonnas on mitu kunagist Barcelona võtmetegelast. Peale selle on nende peatreeneriks legendaarne katalaan Pep Guardiola.