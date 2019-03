Täna kuningliku ordeni kätte saav Harry Kane plaanib 10-12 aasta pärast spordiala vahetada

"Soov NFL-is mängida on tõsine. See on midagi, mida ma 10-12 aasta pärast kindlasti proovida tahan," ütles 25-aastane Kane ESPN-ile. Oma võimalust näeb ta sel alal lööjana ehk inglise keeles kicker'ina.

"Kas sind peetaks kõigi aegade suurimaks spordimeheks, kui sa Premier League'is, MM-il ja NFL-is mänginud oled?" küsis ta retooriliselt. "See kõik taandub soovile olla parim. Isegi kui ma endale telefoni mingi mängu tõmban, küsin ma endalt, kas ma saaks selles maailma parim olla."

Kane külastas veebruaris Atlantas Patriotsi meskonda ja kohtus nende 41-aastase mängujuhi Tom Bradyga, kes on võitnud rekordilised kuus Super Bowli.

"Meil on olnud sarnane tee. Meis mõlemas kaheldi, kui me olime noored. Me polnud lastena võibolla kõige paremad sportlased. Ei olnud just palju neid, kes arvasid, et ta nii heaks saab või isegi NLF-is mängib, kuid ta on saanud kõigi aegade parimaks. See andis ka mulle tõuke ütlemaks: vaata, kõik on võimalik. Kui sul on see eneseusk ja kihk ja nälg, siis sa saad sellega hakkama," rääkis 37-kordne Inglismaa koondise internatsionaal, kes täna saab Buckhinghami palees kätte kuningliku ordeni MBE.