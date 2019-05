TÄNA | Kas Manchester City kaitseb meistritiitlit või Liverpool lõpetab pika põua?

Tänase vooru eel on ohjad City käes. 37 vooruga on Cityl kirjas 31 võitu, kaks viiki ja neli kaotust, mis annab 95 punkti. Teisel kohal paikneval Liverpoolil on kogutud 29 võitu, seitse viiki ja ainult üks kaotus, kusjuures kaotus tuli ei kellegi muu kui City käest. Selline saldo annab neile 94 punkti.

City kohtub viimases voorus 17. kohal paikneva Brighton and Hove Albioniga. Võit kindlustaks neile kindlasti meistritiitli, Liverpooli libastumise korral võib piisata ka viigist või isegi kaotusest. Liverpool kohtub täna seitsmendal kohal oleva Wolverhampton Wanderersiga. Tiitli saamiseks peavad nad Wolvesi alistama ja lootma City viiki või kaotust. Võrdsete punktide korral annaks parem väravatevahe eelise Cityle.

Tänavune tiitliheitlus on üle aastate üks tasavägiseimad ja viimati selgus viimase vooruga meister 2012. aastal, kui City edestas linnarivaali Unitedit. Ajalugu tehakse täna kindlasti, sest ükskõik kumma võidu puhul saab teise koha meeskonnast esimene tiim, kes kogunud üle 90 punkti ja jäänud tiitlita.

City on valitsev meister ja võitnud viimasest seitsmest tiitlist kolm. Liverpooli viimane kodune meistritiitel pärineb 1990. aastast.

Premier League'i kõik viimase vooru mängud algavad täna kell 17.00.

TÄNASED KOHTUMISED:

Brighton and Hove Albion - Manchester City

Burnley - Londoni Arsenal

Crystal Palace - Bournemouth

Fulham - Newcastle United

Leicester City - Londoni Chelsea

Liverpool - Wolverhampton Wanderers

Manchester United - Cardiff