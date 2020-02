Taani superstaar klubivahetusest: minust tehti patuoinas

Alates 2013. aastast Tottenhamis mänginud Eriksen rääkis juba mullu suvel pärast Meistrite Liiga finaalis Liverpoolilt saadud valusat kaotust, et soovib uut väljakutset.

"Kui su leping on lõppemas, oled nagu must lammas," rääkis Eriksen BBC-le. "Ma olin aus ja ei tahtnud enda soove varjata nagu paljud mängijad teevad. Inimesed on erinevad, mina soovisin avalik olla. Inimesed pidasid mind patuoinaks."

"Lugesin, et mina olin riietusruumis see halb inimene ning alates ajast, mil ma tunnistasin avalikult oma soovi, ei olnud ma meeskonnale hea," jätkas taanlane. "Olin valmis uueks väljakutseks, aga kui ühtegi pakkumist poleks tulnud, oleksin ikkagi oma koha eest võidelnud Tottenhamis. Ma ei mänginud seetõttu teistmoodi."

Milano Inter pidi poolkaitsja eest lauale käima 20 miljonit eurot. Keskväljamaestro sõlmis Itaalia klubiga nelja ja poole aasta pikkuse lepingu.