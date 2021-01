Suurepärases hoos West Ham lükkas Liverpooli esinelikust välja, Manchester City tõusis liidriks

Inglane Wilfred Zaha viis Crystal Palace`i juba 3. minutil juhtima, kuid järgmise 20 minutiga vastas Tšehhi koondislane Tomas Soucek kahe tabamusega. Teise poolaja keskel lõi Craig Dawson külaliste kolmanda värava nurgalöögi järel peaga, lõppseisu vormistas Michy Batshuayi seitsmenda lisaminuti väravaga.

Manchester City purustas hilisõhtul West Bromwichi 5:0 ja tõusis ainuliidriks. Kaks väravat lõi Ilkay Gündogan, ühe tabamuse lisasid Joao Cancelo, Riyad Mahrez ja Raheem Sterling.

Teistes mängudes kaotas Newcastle United kodus 1:2 Leeds Unitedile ja Southampton samuti koduväljakul Arsenalile 1:3.

Manchester Cityl on nüüd liidrina 41 punkti, järgnevad Manchester United 40 ja Leicester City 38 silmaga. Kõigi sarjade peale kokku kuuenda järjestikuse võidu saanud West Hamil on 35 punkti ehk üks punkt enam kui viiendaks langenud tiitlikaitsjal Liverpoolil, kellel on küll mäng vähem peetud. Liverpooli ootab neljapäeval raske kohtumine võõrsil Tottenhamiga.

