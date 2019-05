Suure ajastu lõpp: Manchester City legend lahkub pärast 11 aastat klubist

33-aastane belglane andis otsusest teada oma Facebooki lehe vahendusel.

"Nägime just imelise hooaja lõppemist, see oli minu jaoks sinises särgis 11. hooaeg. Ja ma ei suuda uskuda, aga see on ühtlasi minu viimane sinises särgis. Olen seda hetke ette kujutanud lugematu arv kordi, lõpp on viimastel aastatel pidevalt lähedal tundunud. Sellegipoolest ei tundu see ikka veel reaalsena. Manchester City on mulle andnud kõik. Olen üritanud tagasi anda nii palju kui võimalik. Kui tihti saab keegi võimaluse niivõrd oluline peatükk sellisel viisil lõpetada? Minu jaoks on aeg nüüd minna," kirjutas Kompany, jätkates erinevate oluliste inimeste tänamisega.

"Teine osa minu avaldusest, mis puudutab mu tulevikku, on peagi tulemas," lubab City legend lõpetuseks.

Kaitsva poolkaitsjana 2008. aastal klubisse toodud Kompany liitus Cityga Saksamaa tiimist Hamburgist veel enne seda, kui Araabia Ühendemiraatide raha klubisse jõudis ning tema edasist karjääri arvestades oli üleminekusumma lausa jaburalt väike, pisut alla kümne miljoni euro.

City ridades võitis ta 11 hooajaga neli Premier League'i tiitlit, kaks FA karikat ning neli liigakarikat. Individuaalselt tunnistati ta 2012. aastal Premier League'i parimaks mängijaks, lisaks valiti ta mitmel puhul ka hooaja sümboolsesse koosseisu.