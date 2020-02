Suurbritannias keelati alla 12-aastastel lastel trennis peaga palli lüüa

Kolme nimetatud maa jalgpalliliidud kehtestasid vastava seaduse seoses Šotimaal läbi viidud uuringuga, milles leiti, et endised profimängijad haigestuvad palju tõenäolisemalt dementsusesse kui tavainimesed.

Täna avaldatud uute juhiste järgi tuleb treeneritel 12-15-aastaste laste puhul peamängu suhtuda "astmelise lähenemise" teel ning 16-17-aastased lapsed võivad nädalas vaid ühel treeningkorral peaga palli lüüa. Võistlusmängudele piiranguid ei seatud.

Kolm jalgpalliliitu teatasid, et vastavad juhised töötati välja paralleelselt UEFA meditsiinikomiteega, mis sätestab sarnased reeglid peagi ka üle Euroopa, arvata võib, et ka Eestis.

Glasgow ülikooli teadlased täheldasid 2019. aasta sügisel valminud uuringus, et endiste jalgpallurite seas on dementsusesse haigestumise risk kolm ja pool korda suurem kui tavainimestel. Uurimuse raportist selgus veel, et profijalgpallurite Alzheimerisse haigestumise risk on kuni viiekordne, motoneuroni haiguste risk nelja- ja Parkinsoni tõve risk kahekordne.