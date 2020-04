Suurbritannia kultuuriminister tahab Premier League'i mängud rahva tervise säästmiseks vabalevisse tuua

Suurbritannias näitavad Premier League'i Sky Sports ja BT Sport, mille eest paljud pole aga nõus maksma. Võib arvata, et kui koroonapandeemia taandub ja mängudega jätkatakse, muutuvad sõpruskondades need inimesed, kellel spordikanalid ostetud on, ühtäkki väga populaarseks, eriti veel olukorras, kus mängudele publikut ei lubata.

Dowden avaldas täna parlamendi digitaal-, kultuuri-, meedia- ja spordikomiteele, et tal on olnud Premier League'i juhtidega positiivsed läbirääkimised mängude ülekannete vabalevikanalitesse viimiseks.

"Olen Premier League'ile öelnud, et see ei saadaks kõige paremat signaali, kui nad oleksid esimene kinniste uste taga jätkuv suurem spordivõistlus, millele suur osa rahvast ligi ei pääse," sõnas Dowden.

Premier League'i klubid on arvestanud, et nad võivad uuesti treeningutega alustada 9. mail. Millal mängud jätkuda võiksid, pole veel teada.

