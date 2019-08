Superkarikavõitu tähistanud fänn vigastas kogemata Liverpooli väravavahti, Premier League'is võib mängu saada sisuliselt tundmatu mees

Premier League'i hooaja avamängus sai vigastada Liverpooli esinumber Alisson Becker, kelle asemel sekkus mängu varukiiper Adrian, kes oli ise alles meeskonnaga liitunud.

Adrian tõusis sealjuures superkarikafinaalis kangelaseks, tõrjudes penaltiseerias Chelsea ründaja Tammy Abrahami otsustava löögi. Jürgen Klopp avaldas aga nüüd, et Istanbulis võitu tähistades tormas platsile fänn, kes libises platsil Adrianile vastu jalga ning tegi hispaanlasele haiget.

"Tema hüppeliiges on paistes ning on võimalik, et ta ei saa homme mängida," sõnas Klopp matšieelsel pressikonverentsil. Laupäeva õhtupoolikul sõidab Liverpool liigamänguks külla Southamptonile. "Täna nägi see juba parem välja, aga me pole veel tema mängimise osas otsust teinud. Loodame, et paistetus taandub."

Kui Adrian tõepoolest mängida ei saa, oleks Liverpooli järgmiseks valikuks kolmas väravavaht, 35-aastane Andy Lonergan, kes on küll aastate jooksul suhteliselt palju Inglismaa esiliigas mänginud, kuid kõrgliigas pole ta kunagi platsil käinud ega isegi ühtegi Premier League'i tiimi varem kuulunud. Eelmisel hooajal oli ta esialgu esiliigas Middlesbrough' varuväravavaht, enne kui siirdus laenule aste madalamal mängivasse Rochdale'i. Kokku tegi ta eelmisel hooajal kaasa vaid 11 kohtumises.