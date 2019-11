Soome ründeäss kriitika all: aeg oleks rahvuskoondis unustada ja hakata klubis väravaid lööma

"Pukki lõi lõppenud EM-valiksarjas sama palju väravaid (10) kui terve Walesi koondis kokku ja rohkem koguni 19-st riigist," kirjutab Roberts oma kolumnis ning lisab: "Mulle tundub, et tema väga suur panus viimastes rahvuskoondise mängudes on häirinud tema keskendumist Norwichile. Nüüd, mil Soome on jõudnud Euroopa meistrivõistlustele, saab Pukki naasta oma klubi juurde ja hakata seal väravaid lööma."

Pukki alustas seda hooaega imeliselt ning lõi Norwichi esimese viie mänguga kokku viis väravat, ent seejärel on ta seitsme kohtumise jooksul tabamuseni jõudnud vaid korra.

Soomlase kahvatu mänguvorm Norwichi eest on viinud isegi spekulatsioonideni, et peatreener peaks Pukki varumeheks taandama ja laskma põhikoosseisu Šveitsi koondise ründaja Josip Drmići, kes on siiani platsile saanud vaid vahetusest.

Lisaks käivad kuulujutud, et Istanbuli Fenerbahce olevat Pukki palkamisest huvitatud ning soomlane võib üldse Inglismaalt lahkuda.

Sel nädalavahetusel kohtub viimasele kohale langenud Norwich võõrsil Evertoniga.