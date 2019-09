Solskjaeri suur töövõit: David de Gea sõlmis lõpuks uue lepingu

28-aastane hispaanlane allkirjastas nelja aasta pikkuse lepingu, mida saab 2022/23 hooaja järel aasta võrra ka pikendada.

"See on olnud suur privileeg, et olen saanud kaheksa aastat mängida nii suurepärases klubis kui Manchester Unitedis, ning see on suur au, et mul on võimalik seda karjääri jätkata," teatas de Gea Unitedi pressiteate vahendusel.

Peatreener Ole Gunnar Solskjaer lisas omalt poolt: "David on näidanud viimaste aastatega, et on maailma üks parimaid. Tal on Manchester Unitedi plaanides väga suur roll, ta on fantastiline inimene ning paneb oma suurepäraste oskustega meie kaitseliinile väga kindla aluse."

De Gea liitus Unitediga 2011. aastal Madridi Atleticost ning on Inglismaa suurklubi esindanud 367 korda. Hispaanlane on võitnud selle ajaga Premier League`i, FA Cupi, League Cupi ja Euroopa liiga karika.