Solskjaeri mesinädalad said läbi: Inglismaa ekskoondislane kritiseeris norralase palkamist

Näiteks Inglismaa ekskoondislane Jermaine Jenas leiab, et viimasest seitsmest mängust viis kaotanud Manchester United tegi Solskjaeri palkamisel vea.

BBC Radio 5 Live küsimusele, kas Solskjaer oli õige valik, vastas Jenas: "Ei. Ma tundsin kohe, et see on emotsionaalne valik, kuid igas äris tuleb selliseid otsuseid teha loogiliselt ja külma peaga pikaajalisi eesmärke silmas pidades."

"Üks asi, millest United peaks üle saama, on "Manchester Unitedi viisi" tegemisest. See, mida Sir Alex Ferguson tegi, oli väga unikaalne ning klubi on olnud talle mantlipärija leidmisel suurtes raskustes. Kui Pep Guardiola tuli Manchester Citysse, siis ta hakkas asju tegema nii, nagu tema tahtis, mitte ei üritanud teha nii nagu Mancini ja Pellegrini meistritiitlit võites. Jürgen Klopp tegi sama Liverpoolis - tal on oma stiil. Ma arvan, et United ei peaks üritama iga hinna eest leida uut Fergusoni. Oluline on leida uus identiteet. Mourinho üritas seda, kuid klubile see ei sobinud." jätkas Jenas.