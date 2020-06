Solskjaer võrdles laenule antud jalgpallitähte diivaniga, mis ei sobinud elutoa interjööriga

31-aastane Sanchez, kes on üks Unitedi enimteenivaid jalgpallureid, kasseerides 400 000 naela nädalas, laenati selleks hooajaks Milano Interisse.

"Vahel kui sa kujundad oma elutuba, siis võib sul olla kena tool või diivan, kuid see ei pruugi kõige muuga kokku sobida," tõi norralane Sanchezist rääkides omapärase võrdluse, kirjutab The Star.

Solskjaer lisas, et laenul olevatest mängijatest võib Unitedis kõige suurem karjäär oodata väravavaht Dean Hendersoni. Norralase väitel on Sheffield Unitedis mängiv 23-aastane inglane tulevane Inglismaa koondise esiväravavaht ning võib ka David de Gea Old Traffordil varumeheks taandada.