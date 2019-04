Solskjaer vihjas derbikaotuse järel, et United vajab verevahetust

City peatreener Pep Guardiola oli mõistagi üliõnnelik, et tähtis võit tõstis nad taas punktiga meistriliiga liidriks. "Tulla siia Inglismaa viimase 20-30 aasta kõige prestiižikama klubi koduväljakule ning võita kolmas kord järjest ja seda suure pinge all, on lihtsalt fantastiline. Me ju teadsime, et kaotuse korral on kõik kadunud. Mängijad on tohutu tunnustuse ära teeninud selle eest, mida nad on tänavu korda saatnud," kiitis hispaanlane oma hoolealuseid.



Kui Man Cityl jääb veel mängida võõrsil Burnley ja Brightoni ning kodus Leicesteriga, siis nende ainsal ohustajal Liverpoolil seisavad ees kodumängud Huddersfieldi ja Wolverhamponi ning võõrsilmäng Newcastle Unitedi vastu.