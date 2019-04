Solskjaer: vastane mängis paremini, kuid meie võitsime

United sai koduplatsil West Hamist 2:1 jagu tänu Paul Pogba realiseeritud kahele penaltile. Kohtunikud tegid seejuures juba 9. minutil kodumeeskonnale kingituse, kui fikseerisid West Hami avavärava puhul ekslikult suluseisu. Teisel poolajal lõid külalised ka korra latti ning puurivaht David de Gea tegi Michail Antonio pealelöögi järel imetõrje.

"Nad mängisid paremini kui meie. Ma arvan, et see on aus hinnang ja keegi ei vaidle mulle vastu," tunnistas Solskjaer matši järel. "Pääsesime täna. Samas oleme ka meie vahel kaotanud, kui pidanuksime võitma."

Viiendaks tõusnud Manchester United jääb nüüd kolmandal kohal asuvast Tottenhamist kolme ja neljandal real paiknevast Chelsea`st kahe punkti kaugusele. Tiitli saatuse otsustavad tänavu Liverpool ja Manchester City, keda lahutab hetkel kaks punkti.