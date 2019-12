Solskjaer valas derbimängu eel õli tulle: Manchester United on endiselt suurem klubi kui Manchester City

Kuigi Manchester City on seitsmes hooaeg järjest saavutamas Inglismaal Unitedist kõrgemat kohta ja on sel kümnendil võitnud neli Premier League`i tiitlit, teatas Solskjaer kindlalt "jah", kui temalt küsiti, kas United on suurem klubi kui City.

Norrakas lisas: "Hetkel pole aga mõtet vaielda, et kas me oleme Cityst liiga kaugel maas. Aga mida me kavatseme teha? Alla anda? Mitte mingil juhul."

City juhendaja Pep Guardiola ei tahtnud selles vaidluses osaleda. "Unitedi fännide jaoks on nad alati suurim klubi, City fännide arust aga City. Küsimus pole selles, mida sa oled kunagi võitnud, vaid selles, mida tunned," märkis hispaanlane.

Tiitlikaitsja Manchester City, kes võtab Unitedi vastu täna õhtul, edestab 15 vooru järel linnarivaali juba 11 punktiga.

Standings provided by Sofascore LiveScore