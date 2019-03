Solskjaer uute mängijate ostmisest: ma ei hakka kulutama lihtsalt kulutamise pärast

Seniste teadete kohaselt plaanib Solskjaer suvel meeskonda tuua paremkaitsja ja keskpoolkaitsja. Sobiva mängija olemasolul võib meeskonnaga liituda ka mõni ääreründaja.

Spekulatsioonide kohaselt on Unitediga seostatud Jadon Sanchot Dortmundi Borussiast, Saul Niguez'i Madridi Atleticost ning Kalidou Koulibaly't Napolist. Viimane on küll keskkaitsja, kuid väidetavalt võidakse sobiva kokkuleppe korral tehinguni jõuda.

„United on klubi, kellel on raha. Siiski tuleb seda raha kulutada mõistlikult. Mind tunduvad inimesed teavad, et ma kulutan raha mõistlikult. Meil on klubiga plaanid olemas. Nad on mängijaid jälginud juba pikemat aega. Lisaks on meil mängijaid, kellele on vaja pakkuda uusi lepinguid. Me ei hakka raha kulutama lihtsalt kulutamise pärast,“ lubas Solskjaer.