Solskjaer teist kohta hoidvast Unitedist: meid ei tohiks isegi tiitlinõudlejaks pidada

United võitis avapoolaja Edinson Cavani ja Bruno Fernandesi väravatest 2:0. Juba 52. minutiks oli seis aga 2:2. Evertoni poolelt sai Abdoulaye Doucoure jala valgeks 49. minutil, loetud minutid hiljem viigistas sesu James Rodriguez. 70. minutil viis Scott McTominay Unitedi taas juhtima, aga viimane sõna jäi siiski Evertonile. Kohtumise viiendal lisaminutil vormistas lõppseisu Dominic Calvert-Lewin.

"Mängisime teisel poolajal head jalgpalli, aga lasime kolme raamide vahele läinud löögiga lüüa endale kolm väravat," rääkis Solskjaer kohtumise järel Sky Sportsile. "Selline asi valmistab pettumust. Ma ei süüdistaks üheski väravas kedagi kindlat, aga teame, et oleme meeskonnana suutelised paremaks."

"Meeleolu sõltub tulemusest. Läksime mängu viimase puute tõttu kuju väga pettununa," vihjas Solskjaer Evertoni hilisele viigiväravale.

United hoiab tabelis teist kohta, linnarivaal Manchester City edestab neid kahe punktiga. Seejuures on Cityl kaks mängu ka varuks. Vaatamata teisele kohale ei saa Solskjaeri hinnangul Solaga Unitedit tiitlinõudlejaks pidada.

"Me ei räägi praegu tiitlite võitmisest. Me oleme arenenud meeskonnana kõvasti edasi, aga meid ei tohiks praegu isegi tiitlinõudlejaks pidada. See on rohkem ajakirjanduse jutt," teatas Solskjaer. "Peame olema meeskonnana paremad ning vaatama, kuhu niimoodi jõuame. Me ei tohi lasta enam lüüa endale lihtsaid väravaid."