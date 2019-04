Solskjaer teatas Manchester Unitedi fännidele rõõmusõnumi

Pärast Unitedi kolmapäevast kaotust Manchester Cityle hakkasid taas spekulatsioonid ringlema, et Pogba võib suvel klubist lahkuda, kuid peatreener Solskjaer rahustas täna fännid ja meedia maha.

"Jalgpallis ei saa midagi garanteerida, kuid jah, ma usun päris kindlasti, et Pogba on ka järgmisel hooajal meiega. Ma võin kinnitada, et ta on väga pühendunud, et Manchester Unitediga edu saavutada," rääkis Solskjaer pühapäevase Chelsea`ga mängu pressikonverentsil.

"Ta (Pogba) on mänginud fantastiliselt. Ta on liider nii riietusruumis kui väljakul. Ta jääb meiega," lisas norralane.

Pogba oli tänavu ainus jalgpallur, kes pääses Inglismaa meistriliiga hooaja sümboolsesse koosseisu lisaks Manchester City ja Liverpooli mängijatele. Cityst pääses valikusse lausa kuus ja Liverpoolist neli mängumeest.