Solskjaer tahab Manchester Unitedisse veel kahte uut meest: oleme turul edukalt tegutsenud

United on siiani ostnud noormängijad Daniel Jamesi ja Aaron Wan-Bissaka, makstes nende eest vastavalt Swansea City`le ja Crystal Palace`ile kokku 68 miljonit naelsterlingit.

The Timesi andmetel soovib norralane enne Austraalia, Singapuri ja Hiina hooajaeelset turneed meeskonda tuua veel kaks mängijat. Nendeks on Leicester City keskkaitsja Harry Maguire ja Newcastle Unitedi nooruke poolkaitsja Sean Longstaff.

Leicester on teatanud, et tahab 26-aastase Inglismaa koondislase eest saada vähemalt 70 miljonit, Newcastle on 21-aastase Longstaffi hinnaks määranud 50 miljonit. United võib nende tehingute rahastamiseks vahendid saada Paul Pogba müügist, kelle agent Mino Raiola kinnitas hiljuti taas, et prantslane tahab Old Traffordilt lahkuda.

"Me oleme turul edukalt tegutsenud. Töös on veel üks või kaks tehingut," sõnas Solskjaer MUTV-le. "Olen juhtide Joeli (Glazer) ja Ediga (Woodward) üleminekute teemal ühenduses olnud. Arvatavasti tuleb veel oste, kuid ma olen rahul sellega, mida oleme siiani teinud."

"Me tahame mängijaid, kes on oma karjääri alguses ja väga näljased. Ja nüüd on nad siin. Me ei oota neilt kohe avapäeval imesid, kuid neil on see X-faktor," lisas mullu detsembris José Mourinho asemele palgatud norralane.

ManUtdi jaoks algab uus hooaeg 11. augustil, kui Old Traffordil võetakse Premier League`i mängus vastu Chelsea meeskond. Eelmisel hooajal piirdus United 6. kohaga.